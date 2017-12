POLÍCIA MILITAR DE COREAÚ EM AÇÃO!

Por volta das 12h00 desta quinta-feira (14), Policiais Militares da cidade de Coreaú realizaram a prisão em flagrante do indivíduo identificado pela alcunha de "Beiço". O acusado foi abordado e flagrado com duas munições calibre 38. Os PMs conduziram "Beiço" para a Delegacia Municipal de Coreaú, onde foi autuado em flagrante por infração ao artigo 14 do Estatuto do Desarmamento.





Os Policiais responsáveis pela prisão foram: Sargento Márcio, Soldado Raul e Soldado Elvis.

Fonte: Sobral 24 horas