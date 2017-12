POLÍCIA MILITAR DE SANTANA DO ACARAÚ PRENDE JOVEM ACUSADO DE TRÁFICO DE DROGAS

Por volta das 22 horas desta quarta-feira, dia 27, Policiais Militares da Cidade de Santana do Acaraú realizaram a prisão em flagrante do jovem Francisco Daniel Souza, 19 anos, natural de Santana do Acaraú. Com o acusado os PMs encontraram 15 pedras de crack, 12 papelotes de maconha e R$ 35 trocado.





Prisão





A prisão aconteceu durante patrulhamento de rotina no bairro Baixa. Os policiais abordaram o jovem em atitude suspeita e com ele encontram as drogas e o dinheiro. O acusado recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia Regional de Sobral, onde foi autuado em flagrante por crime de tráfico ilícito de drogas.





Os Policiais responsáveis pela prisão do acusado e apreensão das drogas foram: Sargento Souza, Soldado Jefferson e Soldado Alves.





Fonte: Sobral 24 horas