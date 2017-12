POLÍCIA MILITAR DE SOBRAL TIRA MAIS UMA ARMA DE FOGO DE CIRCULAÇÃO

Por volta das 16 horas de ontem (27), no bairro Tamarindo, Policias Militares (UNISEG) realizaram a prisão em flagrante de Marcelo Queiroz Mesquita, 20 anos, natural de Sobral. Com o acusado, os policiais encontram um revólver Rossi calibre 38 com cinco munições.









Prisão





A prisão aconteceu logo após os policiais receberem uma denúncia anônima, informando que na Rua São Cristóvão estaria aconteceu tráfico de drogas. Quando os PMs chegaram no local, um indivíduo empreendeu fuga e abandonou um revólver da marca Rossi. O homem preso foi identificado por Marcelo Queiroz Mesquita.





O acusado foi encaminhado à Delegacia Municipal de Sobral, onde foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.

Fonte: SOBRAL 24 HORAS