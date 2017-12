Polícia Militar inicia novas operações de Segurança em Sobral nesta quarta-feira (06/12)

Cerca de 50 policiais militares participaram, na noite dessa quarta-feira (06/12), do início das novas operações realizadas pela Polícia Militar em Sobral. Durante a abordagem, que ocorreu no Centro e em diversos bairros da periferia, os policiais fizeram busca de armas e checagem de placas de veículos. Essa operação marca a chegada dos 214 policiais militares na cidade, apresentados na segunda-feira (04/12).





A ação, que foi realizada também com doze viaturas e motopatrulhamento, contou com o apoio do Raio, do Batalhão da Polícia do Meio Ambiente (BPMA) e do Policiamento Ostensivo Geral (POG).





De acordo com o comandante da Unidade Integrada de Segurança (Uniseg) de Sobral, Tenente Marcos Paulo, esse tipo de ação será realizada com freqüência a partir de agora. Ainda segundo ele, estão voltando as duplas de policiais que farão patrulhamento a pé nas ruas do Centro.





“As pessoas que estão trafegando nas ruas da cidade já estão vendo (o patrulhamento a pé) e com certeza estão se sentindo mais seguras ao se depararem com praças, ruas e cruzamentos sendo protegidos por guarnições fazendo o policiamento a pé”, avaliou Paulo.





A inauguração da Uniseg, que pretende trazer um novo modelo de segurança para o município, está marcada para o dia 16 de dezembro. O evento contará com a presença do Governador Camilo Santana e do Prefeito de Sobral, Ivo Gomes. Até lá, os policiais serão integradas ao serviço obedecendo a uma escala preestabelecida pela Polícia Militar.