Policia Militar prende quadrilha de assaltantes em Santana do Acaraú

A Polícia Militar de Santana do Acaraú, prendeu na manhã desta sexta-feira (29) por volta das 10h30min uma quadrilha que assaltou o Posto de Combustíveis Nossa Senhora de Fátima na noite da última quinta-feira (28), segundo declarações da PM três homens em uma Bros vermelha de placas PMT 1861, renderam os frentistas do Posto e levaram aproximadamente R$ 200 reais e dois aparelhos celulares de clientes. Um dos aparelhos foi rastreado e através do GPS localizou o aparelho, que de acordo com a localização estava na comunidade de Cacimbas, zona rural de Santana do Acaraú.





A PM se dirigiu ao local e com informações dos possíveis suspeitos, foram abordados Erico Johnson Araujo da Silva e Carlos Roberto Barbosa Dias de Araujo, de acordo com a PM os rapazes tentaram negar os fatos, mas apósinspeção nos celulares que estavam em posse de ambos, foi possível identificar diversos áudios comprometedores sobre o assalto. A PM indagou sobre os demais suspeitos, e do paradeiro das motocicletas e dos celulares, os suspeitos informaram que poderiam estar na fazenda dos IRMÃOS CORAGENS, na localidade de CHOCALHO.





A PM requisitou apoio policial via CIOPS, pois se tratava de indivíduos perigosos e pertencentes a facções criminosas da região, após a chegada do reforço, as duas viaturas foram à fazenda, onde foram presos Izaquiel Carlos Costa Brandão e Alison Breno Gomes Ribeiro. Todos os envolvidos foram apresentados ao delegado plantonista de Sobral, onde após os devidos reconhecimentos das vitimas e testemunhas, bem como, filmagens do sistema de segurança do estabelecimento, foram autuados em flagrante pelos Artigos. 157 §2º, I E II C/C 288 e 157, §3º, 2ª parte c/c 14, II (Roubo Qualificado com disparo de armas de fogo e formação de quadrilha) ambos do código penal brasileiro. IP nº 553 -1490/2017.





A ação teve a participação do Sargento Edilano, soldados Hatimones e Jackson e apoio UNISEG do Cabo Tavares e do Soldado Rainer. A quadrilha está presa na cadeia pública de Santana do Acaraú.

Motocicletas utilizadas pelos ladrões na ação criminosa

Roupas utilizadas pelos ladrões na ação criminosa





Fonte: Tribuna dos Vales