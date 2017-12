POLICIA PRENDE INDIVÍDUO DE ALTA PERICULOSIDADE EM SOBRAL

Policiais Militares do RAIO prenderam ontem (01) por volta das 15:00 o elemento de alta periculosidade ISAQUE ISIDORIO DE SOUZA SILVA vulgo " Paulista" próximo a rodoviária de Sobral. Isaque foi preso por Receptação, por estar fugindo com o objetos do roubo de um empresário sobralense, sendo autuado em flagrante no ART.180 do CPB e agora estará à disposição da justiça. ISAQUE tem uma vasta ficha criminal de tráfico de drogas, assaltos, dano, posse de arma de fogo, extorsão e sequestro.





Apesar da extensa ficha criminal, continuava solto e praticando mais homicídios e assaltos em Sobral, mas que agora preso deverá responder na prisão, onde ficará a disposição da justiça.