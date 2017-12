No final da noite do último Sábado (09/12), a Equipe RAIO 07 realizava patrulhamento ostensivo pelo bairro Parque Silvana II, quando foi visto um automóvel em situação suspeita. Ao realizar buscas no interior do veículo Volkswagen Gol , foi encontrado uma Pistola Taurus calibre .380 Inox, com 16 munições intactas.





A ocorrência foi apresentada na delegacia 24 horas de Sobral.





Fonte: Sobral 190