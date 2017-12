POLICIAIS DO RAIO CAPTURAM CASAL COM TRÊS MOTOS ROUBADAS E DROGAS DENTRO DE RESIDÊNCIA

Um composição do Batalhão de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio) da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) capturou um casal, recuperou três motocicletas roubadas e apreendeu mais de 1 kg de maconha dentro de uma residência. A ação policial se deu no bairro Betolândia, em Juazeiro do Norte, na Área Integrada de Segurança 19 (AIS 19), nessa terça-feira (12).

Após receberem uma denúncia relatando que um indivíduo conhecido como "Dandan" estaria escondido em um imóvel com motos roubadas, os policiais militares se deslocaram em direção à Rua Modesto Costa. Ao se aproximar da casa, pela fresta da janela, os PMs conseguiram ver que havia uma moto dentro da sala da casa e verificaram que a placa da mesma era de um veículo roubado. Nesse instante, os militares fizeram um cerco na casa enquanto um policial batia à porta e o casal tentava fugir pulando o muro do quintal. Já no quintal de outra casa, uma adolescente de 15 anos foi capturada, enquanto o suspeito foi detido no terreno ao lado. Jeferson Washington Parente Lima (21), com passagens por tráfico de drogas e lesão corporal, foi preso.

Dentro do imóvel, foram encontradas três motos dos modelos Honda NXR150 BROS ES, vermelha, com placa ORQ-3847; Yamaha/Factor YBR125 K, cor azul e placa NQP-7291; e uma Yamaha/T115 Crypton K, cor vermelha e placa NRA-7886. Continuando as buscas no interior da casa, foram localizados 1,1 kg de maconha, duas balanças de precisão, várias embalagens de plásticos usadas para embalar drogas para a venda, coldre de revólver e a placa de uma outra moto.





Jeferson foi autuado em flagrante nos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas e receptação na Delegacia Regional de Juazeiro do Norte. A menor também foi conduzida para delegacia foi lavrado ato infracional análogo aos mesmos crimes. A Polícia Civil segue investigando a dupla para encontrar indícios da participação do casal em outras práticas criminosas na região. A Polícia Civil também solicita às vítimas que tiveram seus veículos subtraídos para que compareçam à delegacia para realizar procedimento policial contra os suspeitos.