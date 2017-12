POLICIAIS DO RAIO EM AÇÃO NA CIDADE DE SOBRAL

Duas motocicleta roubadas foram recuperadas pelos policiais do grupamento RAIO.

Durante o Natal (25/12), em ações distintas equipes do BPRAIO conseguiram recuperar duas motocicletas com queixa de roubo em Sobral.





A primeira intervenção ocorreu no final da tarde, quando policiais militares da Equipe RAIO 06 receberam informações anônimas de que uma motocicleta estaria estacionada em uma estrada vicinal na localidade da Fazenda Formosa, ao chegar no local a composição encontrou uma motocicleta CB Twister com queixa de roubo.





Já na noite de ontem, a Equipe RAIO 04 realizando patrulhamento pelo bairro Paraíso das Flores, realizou abordagem a um homem em atitude suspeita, o mesmo estava pilotando uma motocicleta Biz Preta que apresentava queixa de roubo. Samuel de Sousa Freitas, 27 anos, foi preso pela terceira vez em menos de 2 meses pelo mesmo crime.





As motocicletas e o acusado foram apresentados na Delegacia 24 horas de Sobral para realização dos procedimentos cabíveis.





Fonte: Sobral 190