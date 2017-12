Policial Militar saca arma em boate, agride PM's e acaba preso

Fato ocorreu na Avenida Tristão Gonçalves, no Centro da Capital.

Um soldado da Polícia Militar foi preso na manhã deste domingo (24), após se envolver em uma briga ocorrida em uma boate, na Avenida tristão Gonçalves, no Centro de Fortaleza. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o homem estava de folga e armado e agrediu dois sargentos da PM que estavam em serviço e tentaram conter a confusão.





Segundo a SSPDS, populares informaram que o PM estava alterado e passou a exibiu sua pistola ponto 40. Um viatura, então, foi acionada. Os PMs tentaram acalmar o homem, mas ele feriu os oficiais com socos e chutes.





Após ser imobilizado e colocado na viatura, o soldado danificou a viatura com chutes. Ele teve a arma recolhida e foi levado para a sede da SSPDS, na av. Bezerra de Menezes. O agente de segurança prestou depoimento e em seguida foi autuado em flagrante por desacato, resistência, dano e insubordinação militar.





Em seguida, o soldado Caio foi encaminhado à Perícia Forense do Ceará (Pefoce) para realizar exames, e será conduzido para a sede do 5º Batalhão de Polícia Militar (BPM), no Centro, onde ficará detido. Um inquérito policial militar foi aberto para apurar a conduta do agente de segurança. Os policiais agredidos pelo soldado tiveram apenas ferimentos leves.