Prefeito Ivo Gomes sanciona Lei que autoriza a entrega do papel da casa própria para famílias beneficiadas pela Prefeitura de Sobral

O prefeito Ivo Gomes sancionou, após aprovação do Poder Legislativo de Sobral, a Lei Nº1691, que trata da regularização fundiária das famílias que possuem imóveis entregues pelo poder público, mas que ainda não possuem o título da casa própria. Por meio de uma Unidade de Gerenciamento de Projetos (UGP), criada pela atual gestão, 95% dos imóveis entregues no Novo Recanto II já estão com matrículas prontas no cartório para, em breve, serem entregues os títulos às 424 famílias residentes do bairro.





“Eu tenho bastante preocupação em regularizar o papel da casa própria de todas as aproximadamente 24 mil famílias que receberam seus imóveis pelo poder executivo nos últimos anos. Após a entrega do título de propriedade às 424 famílias no Novo Recanto II, que deverá ser feita até janeiro de 2018, daremos continuidade à entrega de outros títulos, no Conjunto Padre José Linhares, que são 884 imóveis, e nos demais conjuntos habitacionais. Até 2.020 iremos concluir todos os 24 mil títulos”, ressaltou o prefeito Ivo Gomes.





Ao mesmo tempo, a UGP está tratando da regularização fundiária das 4.789 famílias que possuem imóveis no bairro Cidade Dr. José Euclides e que deverão receber o papel da casa até outubro de 2018. Após a conclusão da entrega dos títulos aos moradores dos conjuntos habitacionais, a Prefeitura vai dar celeridade à entrega dos papéis da casa própria a famílias beneficiadas nos bairros de Sobral.