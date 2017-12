Presidente do PSG fica "p da vida" com derrota para Bayern: "Decepção"

O time parisiense foi derrotado por 3 a 1 pela equipe alemã na última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa.

O presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al Khelaifi, ficou muito irritado com a derrota do seu clube para o Bayern de Munique, na noite desta terça-feira (5), na Alemanha. O time da casa venceu a equipe de Neymar por 3 a 1, em partida válida pela última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. O mandatário do PSG comentou o revés.





“Nós não jogamos bem, é verdade. Estou muito decepcionado com o resultado, com a qualidade do jogo, especialmente no primeiro tempo. Depois melhoramos, mas não foi o suficiente para chegar ao empate. Foi um grande jogo, enfrentamos um grande Bayern, um grande time da Europa, não um clube pequeno. Mas temos grandes jogadores e não viemos aqui para tomar 3 a 1”, disse o Al-Khelaifi, de acordo com o Globoesporte.com.





Apesar do resultado, o PSG se classificou às oitavas na primeira colocação do seu grupo. O Bayern também avançou. E vale ressaltar que o principal objetivo do Paris na temporada é vencer a Champions.





Fonte: Notícias ao Minuto