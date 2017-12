Primeira Atlética de Medicina do Ceará é campeã da Intermed Nordeste 2017

A Associação Atlética Acadêmica “Ira”, do curso de Medicina do Centro Universitário Inta (UNINTA), coordenado pelo Prof. Dr. Roger Carneiro, participou do Intermed Nordeste 2017, que aconteceu no mês de outubro, na cidade de Luís Correia, no Piauí. A atlética trouxe para Sobral o título de campeão geral do campeonato, superando outras 22 atléticas nordestinas.





O Intermed acontece anualmente, no formato de competição, que engloba todas as atléticas de medicina do país e avalia os acadêmicos nos âmbitos esportivos e culturais. De acordo com o Presidente da “Ira”, o acadêmico do 3° semestre de Medicina, Íkaro Iago de Carvalho Cruz, o objetivo da atlética é integrar todas as turmas do curso com momentos que incentivam ao esporte e à cultura, ampliando a atuação dos cursos para além das salas de aula, além de tornar a convivência entre os estudantes mais amigável e respeitosa.





Ainda segundo o Presidente, a “Ira” está entre as mais novas atléticas, levando em consideração outros grupos que já possuem dez anos de existência, mas, já conquista o seu espaço. “Nós ainda estamos no início, fundamos a IRA no final do semestre 2017.1, em junho, assim somos a primeira atlética de medicina do Ceará oficialmente cadastrada a LINE e a seguir todas as regras que caracterizam uma autêntica associação atlética, como confecção e vendas de produtos de marca própria”, colocou Íkaro Iago.





A acadêmica Amanda Holanda de Andrade, Vice-Presidente da atlética de Medicina do UNINTA, comemorou a vitória e destacou o envolvimento dos estudantes. “A nossa delegação foi a maior do Ceará, pois levamos 70 estudantes para o Intermed Nordeste 2017. Nós somos o campeão Geral do campeonato nordestino. Conquistamos o troféu com muito orgulho, o que nos trouxe a certeza que somos a maior e melhor do estado do Ceará”, expressou a acadêmica.





Os interessados em se associar a “Ira”, devem se inscrever no período proposto, que acontece no início dos semestres. Todos os associados possuem alguns benefícios, como descontos em lojas e o passe para participar do Intermed. Atualmente a “Ira” conta com aproximadamente 200 membros.