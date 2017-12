QUANDO VOCÊ PENSA QUE JÁ VIU DE TUDO... A VEREADORA APRESENTA ESSE PROJETO!

Um fato novo na política sobralense poderá mexer na vida das pessoas que moram no município de Sobral. Na 79ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Sobral foi apresentado e deverá ser aprovado, um Projeto de Lei que atende diretamente um “gosto pessoal do prefeito Ivo Gomes(PDT)”, que não gosta da soltura de fogos de artificio, que segundo o prefeito, em determinadas entrevistas concedidas, diz que fogos “apavoram cachorros e outros animais, além de incomodar”.





Sabendo dessa grande “preocupação do Ivo Gomes”, a Vereadora Alessandra Ponte(PDT) parece-me que decidiu realizar legalmente esse “desejo pessoal” do seu chefe político e apresentou nesta semana um Projeto de Lei que “proíbe qualquer pessoa fazer soltura de fogos de artifícios no município de Sobral.”





Confira abaixo o teor do Projeto de Lei:





Projeto de Lei nº 2162/17, de autoria da Vereadora Alessandra Ponte de Queiroz Miranda (PDT)– Dispõe sobre a proibição da queima, soltura e manuseio de fogos de artifício, artefatos pirotécnicos, rojões e foguetes que causem poluição sonora, como estouros e estampidos, no município de Sobral.





É TRISTE…





Ressaltar que em Sobral a comercialização de fogos de artificio é legal e gera empregos. Depois de aprovado e se for sancionado essa LEI pelo Prefeito IVO, vai prejudicar diretamente vários comerciantes. Aqui tem LOJAS com venda específicas de fogos de artifícios e que geram empregos a muitos anos.





Acho que mais uma vez a Câmara Municipal, diga-se de passagem, os Vereadores da base aliada do Prefeito IVO GOMES vão dar um tiro no pé. Fechar comércios e gerar desempregos em tempos de crise, é de LASCAR.





Estamos abertos para maiores explicações.