QUANTA CRUELDADE! Moradores de bairro de Fortaleza capturam capivara e fazem churrasco; vídeo

A Sociedade Protetora dos Animais tenta identificar as pessoas que aparecem em vídeo divulgado pelos moradores.



Uma capivara foi achada no Bairro Vila Velha, em Fortaleza, no último final de semana. O animal silvestre, que deveria ser levado para o seu habitat natural, acabou sendo morto por várias pessoas e virou churrasco.





De acordo com o guarda da Sociedade Protetora de Animais, o vídeo chegou até eles na segunda-feira (18) e mostrou a crueldade que fizeram com o animal.





“Infelizmente, essa espécie é rara, e ele não foi protegido, ao contrário encurralaram o animal e mataram, cometendo um crime ambiental. Além disso, ainda fizeram um churrasco dele”, lamenta.





No vídeo compartilhado nas redes sociais é possível ver uma multidão de pessoas ao redor do bicho e homens com a capivara amarrada. Agora, o objetivo da Sociedade Protetora dos Animais é identificar os responsáveis pelo crime ambiental. “Nesses casos a pena é de 3 meses a 1 ano”, explica.





Em caso de um animal silvestre aparecer o procedimento correto é ligar para a Sociedade Protetora dos Animais através do telefone: (85) 9 8833-0283.





Confira o caso no programa Barra Pesada, da TV Jangadeiro/SBT, às 12h10 desta terça-feira.





Veja o vídeo:

Videos,violência Veja mais sobre: noticias

(Tribuna do Ceará)