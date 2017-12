Quatro corpos carbonizados são achados na Grande Fortaleza neste fim de semana

Dois cadáveres foram achados dentro de carro em Pacajus e outros dois no Bairro Ancuri, em Fortaleza.

Quatro corpos carbonizados foram localizados neste fim de semana em dois casos investigado pela Polícia Civil; dois cadáveres foram achados na manhã deste domingo (10) em Pacajus, na Grande Fortaleza, e outros dois no Bairro Ancuri, na capital cearense, na sexta-feira (8).





Em Pacajus, devido ao avançado estado de carbonização, não foram realizadas ainda as identificações. Os corpos foram localizados em um veículo à margem de uma estrada. A Polícia Civil do município afirma que investiga as causas do crime. Até a tarde deste domingo, ninguém foi preso.





A Secretaria de Segurança do Ceará afirma que os corpos foram levados para a sede da Perícia Forense, em Fortaleza, onde serão submetidos a exames para identificá-los.









Conflito entre facções no Ancuri





No Ancuri, em Fortaleza, os corpos são de dois membros de facções criminosas mortos em um tiroteio contra um grupo rival. Eles morreram baleados e em seguida tiveram os corpos incendiados e expostas em via pública.





A Polícia Civil também investiga o crime e ninguém foi preso até a tarde deste domingo.





Fonte: G1