QUATRO MOTOCICLETAS ROUBADAS FORAM RECUPERADAS PELOS POLICIAIS DO RAIO

No final da tarde do último domingo (03/12), as Equipe do Raio 010 e RAIO 05 realizavam patrulhamento ostensivo pelo o Distrito de Bonfim, zona rural de Sobral, quando ao chegar na localidade de Malhadinha, foram verificar um local na caatinga que estaria servindo para guardar veículo roubados.





Ao chegar no local os policiais militares encontraram quatro motocicletas, todas elas com queixa de roubo. Os veículos foram conduzidos a Delegacia 24 horas de Sobral, com o apoio do reboque da Guarda Civil Municipal.





Fonte: Sobral 190