SANTA QUITÉRIA: Policiais são lesionados a golpes de foice durante ocorrência no bairro Pereiros

Dois policiais foram lesionados durante uma ocorrência na manhã desta quinta (30), por volta das 9h, em uma residência na rua Piauí, no bairro Pereiros, em Santa Quitéria.

Segundo informações, a Polícia foi acionada por familiares de Francisco Antônio Rodrigues Ferreira, 45, para que fosse dado auxílio na aplicação de uma medicação. No momento em que os policiais iriam atuar, Francisco Antônio se armou com uma foice e lesionou a mão do Cabo Caetano, que teve um dedo decepado e o Tenente Amorim, com escoriações no pescoço.





O cabo foi socorrido em uma aeronave do Ciopaer para Fortaleza, enquanto o tenente recebeu atendimento no Hospital Municipal.





O acusado foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante e em seguida, encaminhado para a Cadeia Pública. De acordo com a família, Francisco Antônio teria sofrido um surto psicótico nos últimos dias, justificando o comportamento agressivo no fato.





Fonte: A Voz de Santa Quitéria