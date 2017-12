SANTA QUITÉRIA: UNIVERSITÁRIOS DO DISTRITO DE LISIEUX REIVINDICAM ÔNIBUS!

Estudantes universitários do distrito de Lisieux, Santa Quitéria, denunciam a precariedade no transporte escolar.

Confira a denúncia na íntegra:

"Na tarde desta quarta feira dia 6 houve uma paralisação do ônibus universitário de Lisieux que a anos vem sofrendo descaso por parte da prefeitura. Dessa vez o motivo foi a ida do ônibus a Santa Quitéria com os alunos de uma escola local do ensino fundamental no ônibus dos universitários, deixando assim os mesmos sem ter como ir pra Sobral no período da noite sendo prejudicados porque muitos estão no fim de semestre, perdendo provas, sendo que o lugar dispõe de outros meios para levar os alunos do ensino fundamental para Santa Quitéria."