TCE - COREAÚ ESTÁ ENTRE OS MUNICÍPIOS MAIS TRANSPARENTES DO CEARÁ

O Tribunal de Contas do Ceará (TCE) analisou as informações das cidades cearenses publicadas no Portal da Transparência e a partir desses dados produziu o Índice de Transparência Municipal. O índice atrubui uma nota de 0 a 10 a cada um dos avaliados, com base nas leis de Transparência e de Acesso à Informação.



Trata-se de reflexo das boas práticas administrativas e a correta gestão fiscal por parte da Administração de Carlos Roner e seus assessores.

Carlos Roner: Prefeito de Coreaú





O município de Coreaú está com a nota 8,50.





Com informações do TCE