Seguro obrigatório do carro ficará 35% mais barato em 2018

O valor do seguro obrigatório pago anualmente pelos proprietários de veículos automotores ficará mais baixo a partir de 2018. O Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) aprovou nesta terça-feira, 19, mudanças no Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores em Vias Terrestres (DPVAT) e em outras modalidades de seguros.





Com exceção da categoria de motos, haverá uma redução de 35% nos valores do DPVAT para todos os outros tipos de veículos. A partir de janeiro, o valor médio do seguro obrigatório pago na categoria 1 – de veículos de passeio -, cairá de 63,69 reais para aproximadamente 42 reais.





“Mesmo com essa redução, a previsão é de que a Seguradora Líder ainda terá uma arrecadação de 4,745 bilhões de reais em 2018”, afirmou o superintendente da Superintendência de Seguros Privados (Susep), Joaquim Medanha.





Ele lembrou que o DPVAT já havia sofrido uma redução de 37% no ano passado.





O CNSP também aprovou uma resolução para ajustar o seguro popular de automóveis. Esse seguro, criado em 2016, é voltado para proprietários de carros com mais anos de uso, que muitas vezes não contam com essa proteção. Essa modalidade, no entanto, ainda enfrentava resistência por parte das seguradoras.





A pedido das empresas, as mudanças aprovadas nesta terça possibilitam que não haja mais a chamada “livre escolha” por parte do segurado, uma vez que as seguradas agora poderão oferecer apenas uma rede referenciada de oficinas, além do uso de peças compatíveis novas, mas sem a chancela das fábricas.





“Esse produto não concorre com o seguro tradicional, pois atua em um nicho de veículos usados, com mais de três ou quatro anos” afirmou Medanha. “Essas seguradoras também poderão usar peças usadas certificadas de acordo com a Lei do Desmanche, quando essas peças estiverem disponíveis”, completou.





