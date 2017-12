Servidores estaduais recebem 2ª parcela do 13º salário hoje

Mais de 160 mil servidores públicos do estado vão receber essa parcela.

Os mais de 160 mil servidores públicos do estado do Ceará, entre ativos, inativos e pensionistas, vão receber nesta sexta-feira (22), a segunda parcela do 13º salário referente a este ano.





Com isso o Governo do Estado vai injetar cerca de R$ 2 bilhões na economia cearense até o final deste ano, esse montante é referente ao pagamento das folhas de novembro, dezembro e a segunda parcela do 13º.





De acordo com o secretário da Fazenda, Mauro Benevides Filho, o pagamento do 13º salário gira em torno de R$ 400 milhões. Juntamente com o saldo das folhas de novembro e dezembro, da ordem de R$ 800 milhões cada uma, o montante vai proporcionar um grande aquecimento na economia cearense. “A folha de novembro foi paga no dia 1º de dezembro e a folha de dezembro será antecipada para o dia 31, último dia do ano”, disse o secretário.





Neste ano de 2017, o Ceará foi considerado um exemplo em equilíbrio fiscal e investimentos públicos entre todos os estados do país. Segundo publicação sobre conjuntura econômica divulgada pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), o Ceará tem a melhor situação na relação entre Receita Corrente Líquida e quatro variáveis: investimentos, caixa, gasto com pessoal e endividamento.





O pagamento em dia mantém o Ceará numa situação privilegiada diante da grave crise fiscal que atinge a maioria dos estados brasileiros. Até o momento, servidores de pelo menos cinco estados estão sem previsão para o recebimento do décimo.





A primeira parcela do benefício dos servidores estaduais cearenses foi paga em 6 de julho deste ano, injetando R$ 410 milhões na economia do Estado à época. Na segunda parcela do 13º salário, os servidores devem receber 50% dos seus rendimentos com os descontos previstos na legislação, como previdência e imposto de renda.