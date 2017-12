SOBRAL ANTIGA - CINE ALVORADA

Cinema em Sobral.









Quando o Cine Alvorada foi inaugurado, nos anos 60 em Sobral, na antiga Praça 5 de Julho, hoje denominada Praça Monsenhor Linhares, a cidade era ainda provinciaHna. O empresário Jerônimo Prado, proprietário e construtor do imóvel, associou-se a João Anastácio Dias para fazer do local um cinema moderno, com sala bem arejada, cadeiras confortáveis, projetor moderno para passar filmes de últimas gerações, iguais aos que se passavam no Cine São Luís de Fortaleza, inaugurado em 1958.









O local não poderia ser melhor, central, ponto de encontro dos jovens e ainda em frente o bar Antártica, que já atração nos finais de semana.









Nos primeiros dez anos, o sucesso foi total e com o advento da televisão em Sobral, começou a decadência do Alvorada. Foi bom enquanto durou. Sua duração se deu até os anos 80.