Sobral conquista 1º lugar do Brasil em oportunidades educacionais

Sobral conquistou mais uma vez o topo de um ranking nacional de educação. Pela segunda vez consecutiva, o Município aparece em 1º lugar no Índice de Oportunidades da Educação Brasileira (IOEB), divulgado nesta quinta-feira (7/12). O indicador avaliou mais de 5 mil municípios brasileiros analisando as oportunidades de educação de qualidade oferecidas para crianças e adolescentes.





Com nota 6,2, Sobral supera as médias nacional (4,7) e cearense (4,9) no IOEB, que é formado pela relação entre os insumos educacionais (porcentagem de professores com ensino superior, média de hora aula das escolas, tempo de experiência dos diretores, taxa de atendimento na educação infantil) e resultados educacionais (Ideb nos anos iniciais e finais e taxa de matrícula).





Dos 10 primeiros colocados no ranking, sete são municípios cearenses. Frecheirinha aparece em 2º, com nota 6; Nova Olinda em 3º, com 5,9; e Brejo Santo em 4º, também com 5,9; além de Coreaú (em 8º lugar), Reriutaba (9º) e Novo Oriente (10º), todos com nota 5,7.





Referência de políticas educacionais bem-sucedidas para o Estado do Ceará e para todo o país, Sobral se prepara para novos desafios. Por isso o município está implementado novos currículos de Língua Portuguesa e Matemática e, baseado nas melhores experiências internacionais, está desenvolvendo também um novo currículo de Ciências.





O IOEB engloba da educação infantil ao ensino médio de todas as redes educacionais do município - rede estadual, municipal e privada -, incluindo também quem está fora da escola e não deveria estar, e identifica quanto cada cidade ou estado contribui para o sucesso educacional dos indivíduos que lá vivem. O indicador é realizado em uma parceria do Centro de Liderança Pública (CLP) com a Fundação Roberto Marinho, Fundação Lemann, Instituto Península e Instituto Natura, e é executado pela consultoria METAS Sociais.





- Veja o resultado AQUI