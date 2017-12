SOBRAL: INTERNAUTA COLOCA A BOCA NO TROMBONE!

Internauta coloca a boca no trombone e denuncia a coleta de lixo no bairro Terrenos Novos.

Veja a reclamação na íntegra:

"Bom dia amigos do Sobral 24 horas, gostaria fazer uma denúncia sobre a coleta de lixo aqui no bairro terrenos novos, pois os garis anda encima do caçamba e não desce para recolher o lixo eu fui reclamar acharam ruim já aconteceu várias vezes vamos tomar alguma providência Air vcs da secretaria chegam de ganharem o salário sem trabalhar.nos população aqui dos terrenos novos estamos de olho em vcs,bom dia e divulguem essa informação."