SOBRAL: INTERNAUTA COLOCA A BOCA NO TROMBONE!

Confira a denúncia do internauta na íntegra:

"Por favor, eu gostaria como contribuinte, cidadão, morador e condutor de veículos, fazer uma denúncia em seu blog. Com o crescente número de veículos nas ruas, ausência de políticas públicas de mobilidade urbana, falta de estrutura de gerenciamento, engenharia e projetos, cada dia se torna mais difícil transitar nas ruas do centro e agora na periferia de Sobral. Só se sabe “plantar’ semáforos aqui. E é justamente sobre isso que solicito que publique minha denúncia. Sou morador do complexo Sinhá Sabóia e lá foi ‘plantado’ um semáforo no cruzamento das Ruas Raimundo Rodrigues com Rua 04. No exato momento da colocação deste semáforo, indaguei ao operário que presta serviço na Coordenaria Municipal de Trânsito e sigilosamente, me foi revelado que, a colocação deste semáforo, foi por influência e determinação de um vereador, junto ao Gerente de Transito para ser beneficiado, de algum modo, por conta da instalação da farmácia de propriedade do vereador.









Meu povo de Sobral, se isso for verdade e não estamos afirmando se é ou não; É preciso uma ação do Ministério Público aqui em Sobral, pois existe aqui uma cachoeira de crimes e irregularidades: tráfico de influência, prevaricação, danos ao erário público, corrupção ativa e passiva.









Povo de Sobral, acordem: O Departamento Nacional de Trânsito– DENATRAN, estabelece que, a organização, elaboração, o ato de complementar e alterar os manuais e normas de projetos de implementação da sinalização, dos dispositivos e equipamentos de trânsito, precisam ser aprovados pelo Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN e não a pedido de um vereador empresário. Vamos denunciar!"