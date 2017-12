SOBRAL: INTERNAUTA COLOCA A BOCA NO TROMBONE!

"Boa noite, gostaria de divulgar um grave acontecimento que ocorreu na tarde de hoje dia 20/12/2017 com relação a categoria de agentes de saúde e de agente de endemias de Sobral. TODOS os anos, o governo federal faz um repasse financeiro para os municípios brasileiros. Com o intuito de incentivo as duas categorias pelo trabalho realizado no ano. DESDE SEMPRE, todos os anos foram repassados para os funcionários. Neste exclusivo ano, logo o primeiro do mandato do IVO GOMES, ele não vai repassar. Alegando que esse dinheiro não é dos profissionais, e sim da prefeitura de Sobral. Um absurdo tamanho!!!! Hoje teve uma votação, e os conselheiros todos já com seus votos vendidos, votaram para não entregarem o nosso dinheiro. O mais revoltante, é que o prefeito de sobral em campanha política disse que não ia mexer nos direitos garantidos da saúde. E quando se elege, faz tudo ao contrário. Na votação não deixaram a presidente do sindicato tirar fotos, ela foi impedida de bater fotos para não mostrar a cara dos ( concientes) conselheiros. Tudo na calada, o local da votação foi divulgado que seria na zoanosses, sendo que aconteceu na prefeitura de Sobral. Mesmo assim os agentes de endemias e agentes de saúde foram, pra ver aquela palhaçada. Depois nas eleições do próximo ano, o prefeito vem querer obrigar a nós irmos para passeatas, carreatas..... Tudo a noite, pois fique a prefeitura inteira sabendo que: AGENTES DE SAUDE e AGENTES DE ENDEMIAS, nunca mais ainda em carreata , nem passeata de Ferreira Gomes nenhum. NÓS somos trabalhadores, país de família, todos os dias saímos das nossas casas para ganhar nosso sustento. Prefeito você não tá tirando o dinheiro de 1 funcionário apenas não, você tá mexendo com mais de 400 pais de famílias, desse 400 todos tem familiares, juntando tudo dá um número incalculável de sobralenses. Foi levado contracheques para mostrar o excelentíssimo prefeito que sempre o incentivo foi pago para nós. O Leônidas Cristino PAGOU, o veveu PAGOU. E você o primeiro ano de mandato, vem tirar o que o nosso???? E ainda por cima fica com que é nosso, e ainda quer que agente trabalhe alegre, feliz, contente. Vivemos é em sobral, não é no mundo da Alice nos pais das maravilhas não. Fica com nosso incentivo, mais no próximo ano, você vem mostrando os dentes de novo pra ver. O nome disse é INJUSTIÇA. Saiba que mexeu com um, mexeu com todos. A votação tinha 11 conselheiros, somente 2 foram humanos, os outros 9 tava tudo vendido. Mais vai ter troco, em 2018 nas urnas pra presidente!!!!"