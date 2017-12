SOBRAL: LEITOR COLOCA A BOCA NO "TROMBONE"!

Confira a denúncia na íntegra:

"Bom dia! Gostaria de fazer uma denúncia mas não quero ser identificado. Os moradores da Rua São Luis, que fica situada em frente ao Diplomata Motel e por trás de um galpão em construção estão precisando de ajuda. Agora a pouco um homem chegou em um caminhonete prata placa

ameaçando os moradores, falando que vai derrubar todas as casas, as que estão em construção, baldrames feitos, alegando que estão ocupando a área de uma família chamada "os Machados" que alegam serem donos até da área do posto de saúde, antiga Curtimasa. Acontece que aqui moram várias famílias pobres, que não tem onde morar, aqui é uma área que já tem postes, paga-se iluminação publica, iptu de terrenos. Queremos ajuda. Tem um senhor de idade que eles ameaçaram até. De derrubarem a casa dele com ele dentro."