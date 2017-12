SOBRAL: MULHER É VÍTIMA DE ASSALTO NO BAIRRO CAMPO DOS VELHOS

Por volta das 13 horas desta sexta-feira (1), dois indivíduos em uma motocicleta abordaram uma mulher no bairro Campo dos Velhos, nas proximidades do Trevo de 4 Folhas, e com armas nas mãos anunciaram o roubo e levaram vários pertences da mulher: celular, dinheiro, cordão e outros. Logo após o roubo, os assaltante fugiram em rumo ignorado.





A Polícia Militar foi acionada, esteve no local, realizou diligências, infelizmente, os bandidos não foram localizados.





Fonte: Sobral 24 horas