SOBRAL: O DISTRITO DE BOQUEIRÃO ESTÁ ABANDONADO! VÍDEO

A comunidade do distrito de Boqueirão está esquecida e abandonada pelas autoridades do município de Sobral. Graves crimes ambientais foram cometidos no distrito, deixando um rastro de destruição no local. Há alguns anos, uma empresa de extração de granito se instalou e realizou diversas extrações, deixando várias crateras e pedras soltas, causando um enorme prejuízo para a natureza e para os moradores. Recentemente, outra empresa fez a retirada de barro para a construção da nova Av. Sen. José Ermírio de Moraes, deixando também um enorme rastro de destruição. As máquinas destruíram os canos que abasteciam as residências dos moradores da comunidade. Há quatro meses que a população do Boqueirão está sem água.





Os moradores já denunciaram, mas até o momento nenhuma providência foi tomada.





Vídeos mostram o rastro de destruição deixado no local:



Vídeo 01

Vídeo 01

Sobral Veja mais sobre: noticias

Fonte: Sobral 24 horas com Jorge Alves