Sobral recebe R$ 165 milhões articulados por Eunício; Ivo não dá um pio

O presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), articulou R$ 165 milhões para Sobral. O prefeito Ivo Gomes (PDT) não deu um pio sobre a conquista. Diferente do deputado federal Moses Rodrigues (PMDB-CE), que usou as redes sociais e agradeceu o empenho do senador na busca por melhorias para os cearenses, independente de coloração partidária.





“Como sobralense tenho trabalhado na busca constante por melhorias para meu município. Uma luta apartidária, independente, mas acima de tudo, comprometida com os meus irmãos. Por isso, hoje quero agradecer o trabalho sério e o compromisso que Presidente do Senado, Eunício Oliveira, vem mantendo com o Estado do Ceará e em especial com o município de Sobral. Nesta quinta-feira (07) ele nos comunicou que foram aprovados na Cofiex recursos na ordem de R$ 165 milhões para o Programa de Desenvolvimento Socioambiental da cidade de Sobral”, escreveu Moses.





(Via Cearanews7)