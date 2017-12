Sobral registra a menor Taxa de Mortalidade Infantil da história

O município de Sobral registrou, em novembro, a menor Taxa de Mortalidade Infantil (7,48) de sua série histórica. O número é 18,25% menor que o registrado em 2016. A Taxa de Mortalidade Infantil é um importante indicador de desenvolvimento socioeconômico de uma população, sendo reflexo direto da implementação de políticas públicas comprometidas com o bem-estar de gestantes e crianças. A taxa corresponde à razão entre o número de óbitos de crianças até um ano e o número de nascidos vivos.





Nas duas últimas décadas, Sobral vem consolidando números decrescentes, situando a cidade em lugar de destaque frente aos registros do Estado e do País. Em 2016, a taxa de mortalidade infantil no Brasil foi de 14,44, no Ceará de 14,63, e em Sobral de 9,15. Em 1996, a cidade apresentava uma taxa de 54,67, o que representa uma redução nos óbitos infantis de 86% em duas décadas, uma queda duas vezes maior do que a obtida pelo Brasil.





Dentre as ações implementadas, a Política Pública Municipal Trevo de Quatro Folhas, iniciada em 2001, tem se destacado como uma estratégia efetiva para redução da mortalidade materno-infantil. No âmbito desta Política, o Projeto Coala atende a recém-nascidos prematuros em casa, realizando monitoramento constante do peso e de sinais de risco, enquanto o Projeto Mães Sociais e o Apoio Alimentar dão assistência às gestantes e crianças em situação de vulnerabilidade social.





A Estratégia Saúde da Família, com 100% de cobertura em Sobral, assegura a assistência pré-natal das gestantes e o acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento infantil, ordenando a Rede de Atenção Materno-Infantil. Por outro lado, na Atenção Especializada, a ampliação das UTIs Neonatais aumentou o número de leitos para internação e tem contribuído para estes bons resultados.