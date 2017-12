Sobral vira a 2ª cidade do interior cearense a contar com o serviço do Uber

Os moradores do município acreditam que o aplicativo irá melhorar a mobilidade urbana local.

Os moradores do município Sobral, a 201,15 km de Fortaleza, já podem solicitar corrida pelo aplicativo do Uberdesde o último fim de semana. O município é a segunda cidade do interior do Estado a receber os serviços do aplicativo de transporte privado. As informações são da Tribuna Band News.





Juazeiro do Norte, a 397 km da capital, já conta com o serviço há quatro meses. Com o preço da quilometragem de R$ 6,75, os moradores da região acreditam que o novo serviço pode trazer melhorias ao serviço dos taxistas.





Segundo o presidente da Associação dos Motoristas Privados Individuais de Passageiros do Estado (AMPPE), Antônio Evangelista, a presença do aplicativo vai promover a democratização do serviços.





Com a disponibilização do Uber em Sobral, o uso de carros particulares para fins de serviço de transporte privado de passageiros torna-se viável. “Toda a sociedade vai poder usar um serviço de qualidade, segurança e profissional em que os motoristas são submetidos por um tratamento”, ressalta.





Além dos preços mais baratos, o aplicativo trouxe uma oportunidade de trabalho para quem se encontra desempregado no município, pois a plataforma ainda está com o cadastro aberto para novos motoristas.





Entretanto, tramita no Congresso Nacional uma lei para regulamentar o uso dos aplicativos e carros particulares para transporte, como Uber, 99 Pop e Cabify. No último mês de outubro, o Senado aprovou um projeto que tenta colocar em mesmo patamar o serviço dessas plataformas com os de táxis, exigindo segurança e fiscalização.





A Tribuna Band News entrou em contato com a prefeitura de Sobral para saber se o órgão municipal irá permitir a atividade, mas não teve retorno até a veiculação desta notícia.





Fonte: Tribuna do Ceará