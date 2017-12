Trabalhadores têm até 28 de dezembro para fazer o saque do Abono Salarial de 2015

O prazo máximo para os trabalhadores sacarem o Abono Salarial ano-base 2015 é 28 de dezembro. Tem direito ao benefício quem trabalhou formalmente naquele ano por pelo menos 30 dias e recebeu até dois salários mínimos. É necessário também que a pessoa esteja inscrita no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos e ter os dados informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais, a Rais.





O pagamento será proporcional ao tempo de serviço, ou seja, quem ficou empregado durante os 12 meses vão receber R$ 937. Já o cidadão que trabalhou um mês, pode retirar R$ 79, correspondente a primeira parcela de 12 do valor na íntegra.





De acordo com o Ministério do Trabalho, mais de 1,4 milhão de pessoas ainda não fizeram o saque, e há R$ 990 milhões ainda disponíveis para pagamento. O órgão alerta que o prazo para retirar os valores não será prorrogado.





O dinheiro pode ser sacado em qualquer agên cia da Caixa Econômica Federal ou então em uma casa lotérica. Já os servidores públicos devem procurar o Banco do Brasil. Para maiores informações, ligue para o Alô Trabalho, no número 158. A ligação é gratuita se for feita por um telefone fixo.





Via Sobral em Revista