ÚLTIMAS NOTÍCIAS: Detran/CE altera datas de concurso após inscrições extrapolarem o limite esperado

Com a mudança, a aplicação das provas objetivas será em três datas diferentes





A Superintendência do Departamento de Trânsito do Estado do Ceará (Detran/CE) e a Secretaria do Planejamento e Gestão do Estado do Ceará (Seplag) anunciaram, por meio do Diário Oficial do Estado (DOU) publicado nesta terça-feira (26), a alteração da aplicação das provas do concurso público com um total de 383 vagas, sendo 250 para agentes de trânsito (nível médio); 33 para analista de trânsito e transporte (nível superior); 50 para vistoriadores (nível médio) e 50 para assistente de atividade de trânsito e transporte (nível fundamental).





Conforme o documento, o número de candidatos inscritos para o concurso atingiu o teto de, aproximadamente, três vezes e meia o limite esperado de inscrições. Com isso, a aplicação das provas objetivas será em três datas diferentes. O Detran/CE e a Seplag indicam que, “tendo em vista que a extrapolação do teto das inscrições em padrões totalmente fora da normalidade exigirá revisão das ações operacionais, de planejamento e de logística relacionadas com o processo de aplicação das provas”.





A primeira fase do concurso seria realizada em 28 de janeiro de 2018. Com a alteração, as provas passarão a ser aplicadas nas datas seguintes: 25 de fevereiro de 2018; 11 de março de 2018; 08 de abril de 2018.





A Fundação Universidade Estadual do Ceará (Funece), que é a organizadora do certame, divulgará na página da instituição, no quinto dia útil contado da data de circulação deste DOE, o novo Cronograma de Eventos do Concurso. Veja mais detalhes na página 21 do DOE