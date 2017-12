UNINTA ANTECIPA PAGAMENTO DE COLABORADORES

Nesta quinta-feira, 28 de dezembro, os colaboradores do Centro Universitário Inta (UNINTA) receberam mais um motivo para comemorar a chegada do ano novo. Em decisão do reitor da instituição, Dr. Oscar Rodrigues Junior, foi antecipado o pagamento da folha de dezembro, inicialmente previsto para o quinto dia útil do mês de janeiro.





A iniciativa encontra eco na anterior antecipação do pagamento das duas parcelas do 13º salário, também adiantadas em novembro e dezembro, bem como soma-se ao pagamento dos valores adicionais correspondentes para os colaboradores que encontram-se de férias.





Com corpo técnico formado por 428 colaboradores e corpo docente composto por 357 professores mestres, doutores e pós-doutores, o UNINTA, anteriormente conhecido como Faculdades INTA e recém homologado pelo MEC como Centro Universitário, é um dos maiores empregadores da região norte do Estado do Ceará.





Com cerca de 10 mil alunos de graduação, pós graduação e EAD, distribuídos em 43 cursos, a instituição contribui não só como um centro de formação superior de excelência mas, também, como um impulsionador da economia e qualificação profissional da região.