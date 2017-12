UNINTA concede bolsa integral à estudante do Colégio Estadual

Na manhã desta segunda-feira (18), o Reitor do Centro Universitário Inta (UNINTA), Dr. Oscar Rodrigues Junior, doou uma bolsa integral de estudos para a estudante Andressa Raira de Paula, aprovada no vestibular 2018.1, para o curso de Engenharia Civil. A candidata foi a que obteve a melhor pontuação entre todos do Colégio Estadual Dom José Tupinambá da Frota que prestaram vestibular no UNINTA.





Andressa comentou sobre a alegria de receber uma bolsa de estudos em um Centro Universitário. “O sentimento que tenho hoje é de euforia. Eu fiquei muito feliz quando soube que tinha ganhado a bolsa, pois vou poder realizar meu sonho, cursar a graduação que eu sempre quis, que é a Engenharia Civil. Para mim a felicidade é em dobro, uma vez que fui a primeira na colocação geral da escola e ainda vou poder estudar em uma instituição tão renomada”, colocou a discente.





O diretor do Colégio Estadual, Prof. Fernando Júnior de Araújo Alcântara, ressaltou também a importância da ação para a escola. “Essa iniciativa é de extremo valor para o colégio, visto que motiva os estudantes, dá para eles um horizonte, pois a maioria não possui condições financeiras para pagar as mensalidades, e ao saber que eles podem conseguir através do estudo, os motiva ainda mais a buscar conhecimento e dedicação. Então, a escola consegue manter os alunos empenhados através da busca desse objetivo”.





O Dr. Oscar Rodrigues Junior, ex-aluno e ex-professor do Colégio Estadual, enfatiza que a medida é uma forma de reconhecer o esforço dos alunos da escola. “Com essa ação, buscamos incentivar a todos os estudantes de escolas públicas que procuram por formação acadêmica. Para sermos vencedores precisamos dar o melhor naquilo que fazemos. O Centro Universitário Inta e eu acreditamos no potencial dos estudantes sobralenses”.





Desde o ano de 2009, em cada vestibular do final do ano, o melhor colocado entre os estudantes do Colégio Estadual Dom José Tupinambá da Frota é agraciado com uma bolsa de estudos integral para qualquer curso, exceto Medicina. Entre os premiados estão: Djane Souza Mesquita (Enfermagem), Paulo Sérgio Corrêia Siebra (Farmácia), Jayne Rodrigues Izabel (Fisioterapia), Regina Sousa Sampaio (Nutrição) e Francisco de Assis Costa Silva (Biomedicina).