UNINTA: um espaço multicultural

Cursar uma graduação em um centro universitário é desfrutar de um espaço multicultural, que abrange pessoas de diferentes etnias. No UNINTA não é diferente. Diariamente, estudantes de diversas origens e localidades do Brasil e do mundo passam pela instituição em busca de conhecimento e qualificação. No semestre 2017.2, uma estudante se destacou por seu comportamento único, a acadêmica do primeiro semestre de Medicina, Nariman Mohamad Abdel Salam Suleiman, que é descendente de palestinos e jordanianos.





Neuriman Mohamad nasceu no Rio Grande do Sul, na cidade de São Gabriel e foi educada por seus pais com os ensinamentos da cultura milenar mulçumana. Dentre as características que chamam a atenção logo a primeira vista e que despertam a curiosidade dos colegas, ela destaca o uso do véu “hijab”, o lenço que cobre os cabelos, as orelhas e o pescoço, e só deixa visível o rosto. Para os mulçumanos, esta vestimenta é considerada a mais apropriada para mulheres usarem em público.





A Assessoria de Comunicação do UNINTA conversou com Neuriman, que falou por que escolheu a instituição e como está sendo a experiência de estudar distante de casa. “Tinha boas referências. Quando vi meu nome na lista dos aprovados no vestibular, não pensei duas vezes, mudei-me imediatamente. Optar por seguir em frente para uma nova etapa tão distante de casa foi muito difícil, a saudade é imensa! Porém, quando cheguei, fui muito bem recebida tenho todos no coração com imenso carinho”, revelou a acadêmica.





Sobre o dia a dia como universitária, a estudante transparece os efeitos positivos que o respeito pelas diferenças gera, ressaltando que a instituição está acertando neste quesito. “Eu me sinto grata à todo o carinho e dedicação que recebo de todos os amigos, professores, coordenadores, diretores, e funcionários. Afirmo, muito lisonjeada, o quanto o Centro Universitário me acolhe. Aprecio muito estudar no UNINTA, as horas na faculdade para mim são especiais, pois o acolhimento os transformam em minha nova família. Todos são muito educados, tolerantes e respeitam as minhas crenças", destacou.





Segundo a Pró-Reitora de Diálogo e Supervisão Institucional, Profa. Esp. Francisca Neide Camelo Martins Rodrigues, o UNINTA não é apenas um local de estudo e fomentação científica, mas também um espaço de acolhimento dos inúmeros jovens que chegam com o sonho da graduação.