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segunda-feira, 18 de dezembro de 2017

VAGAS DE EMPREGO NO SINE/IDT DE SOBRAL

segunda-feira, dezembro 18, 2017  Nenhum comentário

O SINE/IDT está localizado na Rua Cel. José Silvestre, 201 - Centro - CEP 62.011-120 - Sobral/CE (Unidade do VAPT VUPT)
Fone/Fax: (88) 3677-4274 ou (88) 3677-4275.
Ocupação Nº Vagas
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PCD) 10
CABELEIREIRO ESCOVISTA 2
CONSULTOR DE VENDAS 1
COSTUREIRA DE MÁQUINA INDUSTRIAL 1
DESENHISTA PROJETISTA MECÂNICO 1
ELETRICISTA DE ALTA-TENSÃO 3
EMPREGADA DOMÉSTICA 1
GARÇOM/GARÇONETE 2
MANICURE 1
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINA INDUSTRIAL 1
OPERADOR DE GUINCHO 1
OPERADOR DE CAIXA (PCD) 1
OPERADOR DE INSTALAÇÃO DE REFRIGERAÇÃO 1
OPERADOR ELETROMECÂNICO 1
SUPERVISOR DE VENDAS 1
TÉCNICO DE PRODUÇÃO (LÍDER TÉCNICO) 5
VENDEDOR PRACISTA 3
TOTAL  ---------------------------------------------------  36

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