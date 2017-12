Vice-campeonato do Flamengo vira piada nas redes sociais

Enquanto os rubro-negros choraram de um lado, muita gente fez piada com a situação do time.





Ao empatar com o Independiente na noite desta quarta-feira (13/12), o Flamengo ficou com o vice-campeonato da Copa Sul-Americana.





Enquanto os rubro-negros choraram de um lado, muita gente fez piada com a situação. A internet, claro, foi tomada por diversas gozações com a equipe carioca. Veja as melhores.





O Flamengo perdeu mais uma chance de um título internacional. A última conquista fora do Brasil foi em 1999, quando o time levantou a taça da Mercosul.

(Via Metrópoles)