VÍDEO - HOMEM FOI PRESO NO CENTRO DE SOBRAL APÓS DESACATAR POLICIAIS E GUARDAS MUNICIPAIS

Na tarde de ontem, dia 27, PMs e Guardas Municipais efetuaram a detenção do indivíduo de nome Anderson Trajano. O fato ocorreu em virtude do acusado ter desacatado e resistido a prisão durante uma abordagem em uma blitz no centro de Sobral.





Anderson foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil, onde foi ouvido e lavrado um termo circunstanciado de ocorrência-TCO, em seguida foi liberado, onde responderá em liberdade.





Confira o vídeo:

Fonte: Sobral 24 horas