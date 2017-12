VIOLÊNCIA: MAIS UMA GAROTA É EXECUTADA SUMARIAMENTE NA GRANDE FORTALEZA

Uma jovem, aparentemente menor de idade, tornou-se a mais recente vítima da violência que atinge as mulheres na guerra entre facções criminosas no Ceará. Na noite desta quinta-feira (28), o corpo da vítima foi localizado em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Somente em uma semana, foram quatro corpos de mulheres encontrados na Grande Fortaleza e um no Interior do estado, todos com marcas de violência, incluindo torturas e tiros.





O corpo da garota – ainda não identificada oficialmente – foi encontrado em um matagal na Rua Zeca da Costa, nas margens da Rodovia Estruturante, próximo à Localidade Fazenda Bom Jesus, no Distrito de Capuã. A mulher teria sido executada com, pelo menos, cinco tiros depois de tirada de um carro de cor vermelha. Segundo a Polícia, tratou-se de uma execução sumária. Todos os tiros foram direcionados à cabeça da vítima.





Sem nenhuma indicação de identidade, o corpo da vítima foi recolhido como indigente para a sede da Coordenadoria de Medicina Legal (Comel), da Perícia Forense do ceará (Pefoce), na Capital.





Casos





Na manhã do dia 25 último (terça-feira), o corpo de uma mulher foi encontrado decapitado na Avenida Catolé, no bairro Conjunto Palmeiras, no Grande Jangurussu, na zona Sul de Fortaleza. Horas depois, a cabeça da vítima foi encontrada em um lixão. Tratava-se de Maria Viviane Furtado Lima, 27, que foi seqüestrada de sua casa, no mesmo bairro, por bandidos armados e executada em seguida.





Na madrugada de quarta-feira (27), uma mulher foi morta, a tiros, e o corpo deixado na Rua Cochrane Santiago, na comunidade Babilônia, no bairro Passaré.





Ainda na tarde de quarta-feira, o corpo de uma jovem foi encontrado enterrado em uma cova rasa na periferia da cidade de Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).





Também na quarta-feira, o corpo da cuidadora de idosos, Antônia Eroneide, que estava desaparecida da casa de seus familiares, em Fortaleza, há 10 dias, foi encontrado com sinais de violência na zona rural do Município de Baturité (a 83Km da Capital).





Noite de quinta-feira, o corpo de uma jovem é localizado no Distrito de Capuã, em Caucaia.





(Blog do Jornalista Fernando Ribeiro)