Você consegue ver o perigo iminente nesta fotografia?

A primeira vista, a foto acima não parece reservar nada além do que um momento normal em família. No entanto, ela esconde um perigo iminente, que só olhando mais de perto é possível capturar. Na imagem, em que os pais posam ao lado da filha e o cachorro da família, é possível notar que apenas o pai parece distraído com alguma coisa próxima aos pés do grupo.





Um exame mais atento feito na posição da mãe mostra uma pequena cobra pronta para atacá-la.

A foto, que tem origem incerta, foi postada no Reddit por um usuário identificado apenas como Gwtrull, que alegou ser amigo da família. Segundo ele, além da mulher o cão também foi mordido pela cobra. No entanto, este não sobreviveu.





“O cachorro não conseguiu sobreviver“, escreveu ele. “A mulher também foi mordida, mas teve uma recuperação completa. Ainda bem que a criança não foi mordida“.

Segundo outro usuário, que alegou ser um veterinário, cães normalmente conseguem sobreviver a mordidas de cobras, mas não de cascavéis. “Geralmente, animais mordidos por cascavéis não sobrevivem tempo suficiente para conseguirem um tratamento“, escreveu. “Se eles sobrevivem tempo suficiente para tomar antiofídicos, geralmente precisam de enxertos de pele porque pedaços maciços de tecido morrem ao redor da mordida”.





“O último que vi passou semanas no hospital lutando contra as falhas causadas pelos enxertos“, acrescentou.





[ Daily Star ] [ Fotos: Reprodução / Daily Star ]