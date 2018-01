134 famílias do município de Coreaú irão receber o Cartão Reforma do Governo Federal

Apenas 03(três) cidades do Ceará foram contempladas com o Cartão Reforma do Governo Federal. Os municípios Beneficiados foram: Coreaú (que ficou com o maior numero de famílias beneficiadas), Jucás e Cariús. O programa irá fortalecer auxílio em dinheiro em forma de crédito através de um cartão, destinado para atender famílias de baixa renda que tem necessidade de realizar reformas em suas residências.





Em Coreaú serão beneficiadas 134 famílias, na Avenida Brasil e Vila São Francisco. Estão previstos o valor de R$ 770 mil reais para a população coreauense.