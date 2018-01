A Piada de 2018: “Policial deve trabalhar mesmo sem salário”, sentencia Desembargador

O Desembargador Cláudio Santos, do TJ do RN, determinou a Prisão de Policiais Militares e Civis, líderes, por crime de insubordinação, motim ou desobediência.





JUDICIÁRIO LONGE DA REALIDADE – “A CASTA”





Demagogia, ouvir Desembargador sentenciar que os Policiais devem trabalhar, ainda que não perceba salário.





O Poder Judiciário do Brasil, com Juízes que recebem vencimentos bem acima do Teto do Funcionalismo Público, com penduricalhos imorais, como o auxílio moradia, de 4,5 mil reais, fora outras tantas regalias, como carro oficial, segurança particular, justamente de policiais militares, auxílio escolar para os filhos, dentre outras tantas mordomias. A mais completa imoralidade, fora da realidade do povo brasileiro, somado que julgam e decidem a bel prazer, quando querem.





A Lei de Responsabilidade Fiscal determina que para a criação de Despesas deve ser informado as Origens ou Fontes de Receitas, porém o nosso Judiciário insiste em decidir sem qualquer nexo com a realidade, inclusive determinando que as verbas da Saúde seja desviada para folhas de pagamento – Absurdo e desumano.





OS CULPADOS SÃO OS GOVERNANTES – A CONSTITUIÇÃO DETERMINA INTERVENÇÃO FEDERAL





Os nossos governantes são a imagem do verdadeiro descaso para com o País. Cometem a falência das finanças públicas dos Estados e nada acontece.





Basta observar os dispostos nos artigos, 34 e 36 da CF/88, para afirmar que esses Governadores deveriam ser destituídos e ocorrer, a necessária, Intervenção Federal, uma vez da necessidade de se organizar as Finanças e a Ordem Pública.





O Governo Federal não repassou empréstimo de 600 milhões de reais, ao incompetente Governo do Rio Grande do Norte, que evitaria essa maldita greve.





Outros Deuses: o Ministério Público manifestou-se contrário ao empréstimo, porém perguntamos qual seria a solução para evitar mais essa tragédia. Outro órgão que não se coaduna com a realidade do Brasil, também gozando dos mesmos benefícios de Juízes.





“(…) Vamos celebrar nossa justiça… Nosso castelo de cartas marcadas, o trabalho escravo… Toda a hipocrisia e toda a afetação (…) Perfeição. Legião Urbana”





POLICIAL MILITAR NÃO ESTÁ EM GREVE E SIM AQUARTELADO

A falta de condições de trabalho da Polícia do RN – Viaturas da PM sucateadas





Os Policiais Militares do Rio Grande do Norte estão nos Quartéis, aguardando condições de trabalho, quando sem dúvida, colocar a própria vida em risco para defesa da sociedade, o mínimo que se espera é o pagamento de seus míseros salários.





Policial é Pai ou Mãe de Família e precisa alimentar a sua prole. Também necessita de equipamentos de proteção individual adequados, bem como de viaturas que lhe permita atuar em Segurança, além de armamento e munições para fazer frente a uma Sociedade Marginalizada.





E OS COMANDANTES MILITARES?





“Comandantes Militares devem se pronunciar quanto a insustentável situação que, tornou-se rotina, no reino das bananinhas, e culmina sempre no Emprego das Forças Armadas em Operações de GLO (Garantia da Lei e da Ordem)” – Insustentável!