ACIDENTE BIZARRO DEIXA MERGULHADOR COM A APARÊNCIA DE TER ENGOLIDO BALÕES

Alejandro Ramos Martínez, é um mergulhador peruano, que coleta frutos do mar, em Pisco.

Agora ele sofre de uma anomalia raríssima, o seu corpo ficou inflado, como se estive com balões debaixo da pele. O acidente que deixou Martinez assim, ocorreu a quatro anos atrás, quando ele emergiu rápido demais da água.





Usuários de tanques de respiração para mergulhar, precisam respeitar as orientações de uso corretamente, já que o nitrogênio que que está presente no tanque, vai para a corrente sanguínea, e vai se diluindo aos poucos, e quando alguém emerge rápido demais, o nitrogênio não tem tempo de se diluir e vai se aglomerando e se espalhando pelo corpo.





Por esse motivo é que deve ser feita a descompressão, mas não foi o que Martinez fez, e o acidente poderia ter sido fatal, mas em vez disso, o nitrogênio se acumulou em seus músculos e seus tecidos.

Quando o caso de descompressão é mais leve, pode somente causar dores nas articulações e fadiga, e nos mais severos, pode levar a morte. O caso do peruano, no entanto é considerado único pela medicina, e de difícil resolução, mas não consideram impossível.





A solução encontrada e é a que está sendo usada é de administrar oxigênio em câmaras pressurizadas, para que talvez o nitrogênio se comprima e dilua na corrente sanguínea, já que a cirurgia foi descartada, pôr as bolhas estarem ligadas a tecidos e não poderem ser removidas com cirurgia, mas até agora as bolhas já diminuíram em 30%, e é uma boa notícia.





Além de ter deixado Martinez com uma aparência incomum, a s bolhas causam uma dor horrível, que só é suportada com a ajuda de analgésicos, também afetou o quadril e precisara de cirurgia após resolver o problema das bolhas e agora sofre de hipertensão, e diz que sonha em ter sua antiga vida de volta. Via O Noticioso