Acidente com viatura da PM é registrado entre Cruz e Acaraú

Viatura da polícia teria capotado várias vezes durante trajeto na rodovia entre Cruz e Acaraú, policiais saíram ileso, pericia apura a motivação do caso.

Um acidente de trânsito envolvendo uma viatura da polícia militar do Ceará foi registrado na rodovia CE-085 que liga o município de Cruz a cidade de Acaraú, na manhã deste domingo (21)





Conforme informações obtidas pelo Portal Vale do Acaraú, cerca de 4 policiais estavam no veiculo no momento do acidente, onde por motivos ainda desconhecidos, a viatura após perder o controle e sair da pista, capotou várias vezes ao descer um barranco





Os ocupantes foram socorridos a hospitais locais, onde foi constatado apenas ferimentos leves e luxações. Já a viatura de prefixo 11083, pertencente a 3ªCia/11°BPM em Acaraú, ficou totalmente destruída





Uma equipe da pericia foi acionada e esteve no local realizando os procedimentos cabíveis para tentar apurar as causas que motivaram o acidente.





Portal Vale do Acarau