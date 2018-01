Agente penitenciária é presa por corrupção e associação criminosa

Além da servidora, outros dois suspeitos foram capturados. A operação foi realizada com apoio do Ministério Público.

Três pessoas, dentre elas uma agente penitenciária, foram presas, na manhã desta quarta-feira (17), sob a suspeita de participar de um esquema para o ingresso de celulares no interior da unidade prisional CPPL V, em Itaitinga, Região Metropolitana de Fortaleza.





Segundo a Controladoria Geral de Disciplina (CGD), o trio foi capturado durante operação que resultou no cumprimento de mandados judiciais emitidos pela Comarca de Itaitinga. Um outro preso é egresso do Sistema Penitenciário.





A Controladoria aponta que a agente penitenciária praticava os crimes de corrupção e associação criminosa. A operação foi realizada pela Delegacia de Assuntos Internos (DAI), com apoio do Núcleo de Investigação Criminal (Nuinc), do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE).





Ainda de acordo com a CGD, o fato está sendo devidamente apurado no âmbito disciplinar. Nenhum nome dos envolvidos foi revelado.





Fonte: Diário do Nordeste

Foto ilustrativa