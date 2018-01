Aleandro Linhares diz que vereador concorrente rouba seus projetos

O Procurador Geral do Município de Sobral, Aleandro Linhares (PDT), vereador licenciado, na entrevista que concedeu ao Programa Tribuna e Plenário da Rádio Tupinambá, na tarde de sexta-feira (05), sem dizer nomes, mostrou-se indignado com outro vereador que disputa votos com ele na Serra do Rosário (Jordão).





Segundo Aleandro, “Não anuncia mais aprovação e liberação dos meus projetos na imprensa local ou na rede social, para evitar que meu concorrente não se aproprie e roube a autoria dos meus projetos, atribuindo ser dele a iniciativa, que não é verdade, e se antecipe divulgando na comunidade para criar duvidas nos eleitores”. Desabafou.





Aleandro Linhares destacou um balanço positivo do trabalho desenvolvido por ele e sua equipe ao longo desse primeiro ano de mandato. Mesmo na procuradoria, tem conseguido indicar e apontar as demandas da comunidade e recebido atenção especial do prefeito Ivo Gomes, onde muitas das suas indicações já foram atendidas e outros pedidos continuam cobrando para também sejam atendidos pelo Executivo Municipal. Garantiu.





Por fim, o Procurador negou boatos criados que estaria voltando para o cargo de vereador, que a sua licença para o executivo foi uma decisão do prefeito Ivo Gomes, e mesmo nutrindo o desejo de estar trabalhando no parlamento municipal, o vereador licenciado, vai aguardar o momento certo para votlar a vereança que será decidido pelo prefeito.





Fonte: Blog do Célio Brito