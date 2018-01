Após a chuva, árvore cai no bairro do Junco em Sobral

Durante a tarde desta quarta-feira (24), choveu em diversos bairros e distritos da cidade de Sobral. Com os ventos fortes causados pela mudança de tempo, uma árvore caiu na Avenida Dr. Arimateia Monte e Silva, nas proximidades do Centro de Convenções em Sobral. Ninguém ficou ferido. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para o local.





A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) ainda não divulgou os dados dos postos pluviométricos da cidade em relação à chuva desta quarta-feira. O órgão afirma que a previsão para esta quinta-feira (25), é de nebulosidade variável com chuva em todas as regiões do Ceará no decorrer do dia.





Fonte: SPN